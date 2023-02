Spaanse topambtenaren nemen ontslag omdat ze te brede treinen bestelden

Twee Spaanse topambtenaren hebben ontslag genomen omdat ze treinen hebben besteld die te breed zijn voor de spoortunnels in Noord-Spanje. De treinen worden nu in 2026 geleverd, twee jaar later dan gepland.

Het treinnetwerk in de noordelijke regio's Asturië en Cantabrië dateert uit de 19e eeuw. De spoortunnels zijn er smaller dan de modernere versies en te smal voor de nieuwe lichting treinen.

De bestelde treinen zouden 260 miljoen euro kosten, maar de fout is volgens de Spaanse regering vroeg genoeg ontdekt om een financieel debacle te voorkomen.

Vanwege de blunder hebben het hoofd van de Spaanse spoorwegmaatschappij Renfe en de staatssecretaris van Transport hun functie neergelegd. Eerder deze maand ontsloeg het Spaanse ministerie van Transport al een manager van Renfe en de chef spoorwegtechnologie van spoorwegbeheerder Adif vanwege de misser.

Renfe en Adif zijn een gezamenlijk onderzoek gestart om erachter te komen hoe het zo fout kon gaan.