Dertien gemeenten vragen Eneco tarief stadsverwarming te verlagen

Wethouders van dertien gemeenten willen dat Eneco de prijzen voor stadsverwarming verlaagt. In een brief vragen ze dat aan het energiebedrijf.

Eneco vraagt per gigajoule (GJ) ruim 90 euro, het maximale dat een energiebedrijf mag rekenen volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Bij Vattenfall en Ennatuurlijk is dat respectievelijk 76,45 en 78,24 euro. Bij stadsverwarming is het niet mogelijk over te stappen op een andere energieleverancier. Eén leverancier heeft per regio het alleenrecht op levering.

Prijsplafond

Gemeenten als Amersfoort, Delft, Zoetermeer en Nieuwegein vrezen voor de betaalbaarheid van de stadswarmte, hoewel er ook voor stadsverwarming een plafond is. Dat plafond is 47,38 euro per GJ tot een gebruik van 37 GJ. In de brief zeggen de dertien wethouders: "Ondanks het prijsplafond leidt het gebruiken van stadswarmte met dit maximale tarief tot flink hogere maandlasten."

In de brief vragen de wethouders Eneco om uitleg. "We nodigen u uit om ons nadere uitleg te geven over de uitgangspunten, de opbouw, de variabelen en zeker ook de afwegingen die bij de vaststelling van de tarieven gehanteerd zijn."

De gemeenten stellen dat stadswarmte hard nodig zal zijn in de energietransitie. Ze zien stadsverwarming als "duurzame en toekomstbestendige" energievoorziening. Het hoge tarief zou slecht kunnen uitpakken voor het draagvlak voor stadswarmte.

Een wethouder in Diemen is een van de ondertekenaars. Voor die gemeente is de stadsverwarming vooral voor de toekomst belangrijk. "Nu is er een klein buurtje dat op een warmtenet van Eneco is aangesloten. Maar het is een belangrijk signaal, want we willen als gemeente niet dat in de toekomst mensen vogelvrij worden als het gaat om de aansluiting."

Reactie Eneco

Eneco zegt tegen de NOS dat het alle energie voor de productie van warmte vorig najaar in één keer heeft ingekocht. De prijzen waren toen extreem hoog, en veel hoger dan nu.

"De energietarieven zijn helaas historisch hoog en wij realiseren ons heel goed dat de tarieven voor 2023 individueel financiële gevolgen kunnen hebben voor bewoners. Nagenoeg alle consumenten die warmteklant zijn bij Eneco (naar verwachting meer dan 85 procent) blijven onder het plafond. Bijna alle gebruikers die boven het plafond komen zijn zakelijke gebruikers."

Het energiebedrijf wil de gemeenten het hoge tarief uitleggen. "Gemeenten zijn voor Eneco belangrijke partners om het benodigde tempo in de warmtetransitie te realiseren. In reactie op hun signaal zullen wij met de dertien gemeenten (en andere gemeenten die daar behoefte aan hebben) op korte termijn hierover verder in gesprek te gaan."