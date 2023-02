UMC's Leiden en Amsterdam willen sluiting kinderhartcentra via rechter stoppen

Het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen (CAHAL) van het Leids Universitair Medisch Centrum en Amsterdam UMC gaat het besluit van zorgminister Ernst Kuipers om de kinderhartchirurgie in Leiden en Utrecht te sluiten juridisch aanvechten. Dit centrum, dat na Erasmus MC het grootste kinderhartcentrum is, moet dicht als het besluit van Kuipers wordt uitgevoerd.

"We zetten alle middelen in om dit besluit en de gevolgen daarvan te voorkomen, met als inzet een minder schadelijk alternatief", zegt Douwe Biesma, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Leiden UMC. 'Leiden' maakt eerst formeel bezwaar bij de minister en als dat niets oplevert wordt de rechter ingeschakeld.

De afgelopen twee jaar konden de ziekenhuisbestuurders het niet eens worden over welke van de huidige vier hartcentra de afdeling kinderhartchirurgie open mogen houden.

Niet oneens over concentratie

Omwille van de kwaliteit vinden alle artsen en ziekenhuizen het wél verstandig om de kinderhartchirurgie te concentreren. Op die manier zullen artsen vaker moeten opereren waardoor ze meer vlieguren maken en zo beter in hun vak worden. Gebeurt dit niet, dan zullen sommige artsen in de nabije toekomst veel te weinig operaties uitvoeren. Met name wanneer het gaat om de meest kwetsbare patiëntengroep: kinderen jonger dan 30 dagen, zogenaamde neonaten.

Maar geen enkel ziekenhuis wil zijn eigen kinderhartchirurgen en interventiecardiologen opgeven. De belangen rondom het specialisme zijn groot. Onderzoeksgelden en opleidingsplekken staan op het spel.

'Risicovol scenario'

Onlangs besloot Kuipers dat alleen Erasmus MC en UMC Groningen de kinderhartchirurgie mogen behouden. "Dit is een zeer risicovol scenario waar ook de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) voor waarschuwt. Het brengt de continuïteit van kinderhartzorg in gevaar door meer schakelmomenten en meer transporten", aldus Biesma.

Volgens de bestuursvoorzitter zijn er minder ingrijpende mogelijkheden, zoals de overstap van vier naar drie centra. "Laat kwaliteit van zorg zwaarder wegen dan regionale spreiding en kies voor de plekken waar de meeste expertise al aanwezig is. Behoud wat de afgelopen decennia is opgebouwd," zegt Biesma.