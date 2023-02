PSV halveert per direct capaciteit uitvak Philips Stadion na zorgen constructie

PSV heeft besloten om de capaciteit van het vak voor uitsupporters in het Philips Stadion per direct te halveren. Het is de uitkomst van een onderzoek dat werd verricht naar de constructie van het vak.

Voor het Europa League-duel met Sevilla van komende donderdag is de halvering van de capaciteit geen probleem, omdat de Spanjaarden met een beperkte groep fans naar Eindhoven komen. FC Twente, komende zondag tegenstander in de eredivisie, moet een deel van de meereizende supporters teleurstellen.

Hoge belasting

Nadat tijdens een wedstrijd tussen NEC en Vitesse in oktober 2021 het uitvak in het Goffert-stadion in Nijmegen deels was ingestort, zijn in alle Nederlandse voetbalstadions constructiemetingen uitgevoerd.

Daaruit bleek dat de belasting in vakken waar fans gelijktijdig staan te springen hoger kan worden dan tijdens de bouw van het Philips Stadion werd voorzien en dat de constructie van het uitvak zonder aanpassingen mogelijk beschadigd zou kunnen worden.