Brussel wil verbod op bodemverstorende visserij in beschermde gebieden

De Europese Commissie wil bodemverstorende visserij in beschermde gebieden tot 2030 stapsgewijs gaan verbieden. Ook wil Brussel dat de visserijsector energie-efficiënt wordt en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat staat in een actieplan dat Eurocommissaris Sinkevičius (Milieu, Oceanen en Visserij) in Brussel heeft gepresenteerd. Op dit moment is 30 procent van de Noordzee beschermd natuurgebied, in vijf procent daarvan mag niet op de bodem worden gevist.

De commissie wil met de maatregelen tegen de zogeheten bodemberoerende visserij onder meer bereiken dat er meer vissoorten in zee terugkeren. De visvangst moet selectiever worden, en met aangepast vistuig, om de vangst van jonge vis te verminderen. Technologische innovaties kunnen bovendien incidentele vangsten van gevoelige soorten voorkomen, stelt de commissie.

Stichting de Noordzee is blij met het plan uit Brussel. "Door de bescherming tegen bodemberoering wordt het ecosysteem versterkt en krijgen afnemende populaties zeedieren en gevoelige leefomgevingen, zoals zandbanken en riffen, de ruimte om te herstellen", zegt directeur Wytske Postma.

Vissers bezorgd

De Nederlandse Vissersbond is helemaal niet blij met de plannen. Veel Nederlandse visbedrijven zijn bodemvisserijen en het visgebied van de garnalenvisserij in Nederland ligt praktisch volledig in beschermde delen van de Waddenzee en Noordzee. Als het plan doorgaat is het volgens de Vissersbond gedaan met de garnalenvisserij in Nederland. "Garnalen leven op de bodem. Als we de bodem helemaal niet aan mogen raken, dan zie ik geen manier waarop je nog kunt vissen", zegt Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond.

Ook volgens de Europese Visserij Alliantie, een coalitie van Europese vissersvloten waar ook Nederlandse bodemvissers bij zijn aangesloten, komt door de maatregelen 25 procent van de visproductie in de EU in gevaar.

Van Tuinen vindt dat Brussel veel te snel gaat. Hij verwijst naar het Noordzeeakkoord van 2020. Daarin hebben verschillende Nederlandse partijen afgesproken dat het deel van de Noordzee waar niet gevist mag worden moet groeien naar 15 procent in 2030. En nu zou dat - als het aan Brussel ligt - dus 30 procent worden. Een verdubbeling van de ambitie dus. Niet meer bij te houden, zegt Van Tuinen: "De inkt is nog niet droog of de koers moet alweer worden aangepast."

Het gaat nu nog om een plan, de EU-lidstaten moeten dat omzetten in landelijke maatregelen. De Vissersbond hoopt dat het kabinet bezwaar maakt tegen de richtlijnen in het actieplan.