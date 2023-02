Na zes duels in acht dagen en sprong op ranglijst is Brouwer nog niet klaar

Na een enerverend weekje is er nog geen tijd voor een pauze voor Gijs Brouwer. Na zes partijen in acht dagen op twee verschillende ATP-toernooien, die hoe dan ook resulteren in een flinke sprong op de wereldranglijst, wacht meer overwerk voor de 26-jarige tennisser.

In de eerste ronde van het hardcourttoernooi in Marseille sloeg Brouwer zich in drie sets langs Elias Ymer: 3-6, 7-5, 6-3. Nu wacht een ontmoeting met de Bulgaar Grigor Dimitrov, die bij het ABN Amro Open in de halve finales verloor van latere winnaar Daniil Medvedev.

Verrassing van Ahoy

Het begon allemaal met de afmelding van Gaël Monfils voor het toernooi in Rotterdam, waardoor Brouwer diens wildcard mocht overnemen. Na een knappe zege op Marc-Andrea Hüsler en een sensationele overwinning op toptienspeler Holger Rune (ook al raakte die wel geblesseerd) werd de kwartfinale tegen Tallon Griekspoor het eindstation.

Brouwer pakte meteen door en knokte zich in de dagen daarna met twee zeges overtuigend door de kwalificaties in Marseille.