Van de Zandschulp ondanks pijnlijk been ronde verder in Doha

Botic van de Zandschulp heeft op het hardcourttoernooi van Doha de tweede ronde bereikt. De Veenendaler (ATP-34) schoof Ilja Ivasjka (ATP-79) voor de tweede keer dit jaar aan de kant: 6-2, 7-5.

Hij was de Belarus, die in 2023 nog geen enkele partij won en nu voor de vierde keer op rij in de eerste ronde is achtergebleven, ook al de baas op de Australian Open.

Van de Zandschulp walste in Qatar anderhalve set over Ivasjka heen, maar kreeg toen last van het been dat hem eerder dit jaar ook al parten speelde en nog niet helemaal hersteld is. Vooral stukken minder goed serverend verloor hij vanaf 3-1 vier games op rij. Van de Zandschulp wist het tij op tijd te keren en stoomde vanaf 3-5 door naar de zege.

"Ik heb in januari een spierscheuring opgelopen", vertelde de winnaar na afloop, "en hoewel het steeds beter gaat, heb ik soms nog wel wat last."