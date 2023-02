Griekspoor pakt in Doha draad weer op, ook Van de Zandschulp zegeviert

Griekspoor trok na veelal korte games in de eerste set aan het langste eind door zorgvuldiger met zijn kansen om te springen in de tiebreak. In de tweede werd een vroege break hem echter fataal. Hij sputterde op 4-5 nog tegen, maar de sterk serverende Halys (22 aces) trok de set over de streep.

In de derde set gaven beiden geen krimp op eigen service en moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin toonde Griekspoor, die door zijn prestaties in Rotterdam naar de veertigste plaats op de wereldranglijst is gestegen, zich andermaal het koelbloedigst.

Griekspoor bezorgde Halys (ATP-64) daarmee zijn tweede nederlaag tegen een Nederlander binnen een week. Bij het ABN Amro Open moest Fransman, ook al na drie lange sets, buigen voor Van de Zandschulp.

Massagetafel

Terwijl Griekspoor en Halys nog in gevecht waren, lag diezelfde Van de Zandschulp (ATP-34) al op de massagetafel in Doha, nadat hij voor de tweede keer dit jaar Ivasjka (ATP-79) aan de kant had geschoven.

De Veenendaler was de Belarus, die in 2023 nog geen enkele partij won en nu voor de vierde keer op rij in de eerste ronde achterbleef, ook al de baas op de Australian Open.