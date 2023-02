Dekker bij WK snowboarden zevende op parallelslalom, goud voor Zogg

Snowboardster Michelle Dekker heeft zich bij de wereldkampioenschappen in het Georgische Bakoeriani niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de parallelslalom. Ze kwam niet door de kwartfinales en eindigde als zevende.

De 28-jarige Dekker, die al aan drie Olympische Spelen meedeed en vorig jaar in Peking vierde werd op de parallelreuzenslalom, had zich als veertiende voor de achtste finales geplaatst en was daarin Patrizia Kummer nog nipt de baas. Kummer veroverde in het verleden liefst tien wereldbekerzeges op deze discipline.

Tegen vice-wereldkampioene Ramona Hofmeister ging het vervolgens jammerlijk mis. Dekker sneed te vroeg een bocht aan en kwam daardoor bijna tot stilstand.

Goud voor Zogg

Julie Zogg veroverde het goud door in de finale haar Zwitserse landgenote Ladina Jenny 0,24 seconde voor te blijven. De 30-jarige Zogg gleed in 2019 ook al naar de wereldtitel.