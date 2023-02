Middelbare scholen krijgen nieuw lesprogramma over Februaristaking

Het Comité Herdenking Februaristaking heeft een nieuw lesprogramma gemaakt om middelbare scholieren meer te leren over de Februaristaking van 25 februari 1941. Zaterdag is het 82 jaar geleden dat die staking plaatsvond in Amsterdam.

De Februaristaking was een reactie op de eerste grote razzia's door de nazi's onder Joodse Amsterdammers. Zo'n 400 van hen werden opgepakt. De staking begon in Amsterdam bij de Gemeentetram en breidde zich uit naar andere gemeentelijke diensten en naar bedrijven. Een dag later werd ook buiten Amsterdam het werk neergelegd. De bezetter sloeg hard terug: de stakingsleiders werden doodgeschoten en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt werd vervangen door een aanhanger van het nieuwe regime. De bij de razzia's weggevoerde Joden vonden bijna allemaal de dood in de concentratiekampen Buchenwald en Mauthausen.

Deze week wordt het lesprogramma over de Februaristaking getest op enkele middelbare scholen in Amsterdam. Het is de bedoeling dat de lessen volgende week voor alle Nederlandse scholen beschikbaar zijn. Vanaf de derde klas kunnen leerlingen dan uitleg krijgen over deze periode in Amsterdam.

We vergeten nog wel eens om ons te verplaatsen in een ander en empathie te tonen. Op deze manier ben je daar toch mee bezig. Jaïr Stranders, bedenker van het lespakket