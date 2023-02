Verstappen donderdag meteen in actie tijdens testdagen Formule 1

De testdriedaagse van 23 tot en met 25 februari in Bahrein is de enige mogelijkheid voor de tien teams om hun auto's voor de eerste grand prix klaar te stomen. De coureurs zullen zoveel mogelijk kilometers willen maken om van alles te kunnen uitproberen.

Aan Verstappens teamgenoot Sergio Pérez zijn de sessies op vrijdagochtend en zaterdag toegewezen. Op welke dagen Nyck de Vries test bij AlphaTauri, is nog niet bekend. De Vries maakt dit jaar zijn debuut als vaste wedstrijdrijder in de Formule 1.

In aanloop naar het seizoen duikt verslaggever Steven Dalebout in de magie van het geluid van de Formule 1. Zijn podcastserie is te beluisteren via de NOS Formule 1-podcast.

De technische regels zijn voor dit jaar amper gewijzigd, dus de auto's zijn vooral een verbeterde versie van die van vorig jaar. Red Bull heeft hard gewerkt om het gewicht van de auto wat naar beneden te brengen. Verstappen vond de wagen waarin hij vorig jaar vijftien races won aan de zware kant.

"Als je de nieuwe auto dan ziet, begint het weer te kriebelen om ermee aan de slag te gaan", zegt Verstappen. "Ik weet dat er weer een heel lang seizoen aan gaat komen, dus als we in Bahrein van start gaan, is het belangrijk om de testdagen goed door te komen. Hopelijk scoren we weer heel goed. De druk staat er als regerend kampioen natuurlijk op, het is nu aan ons om het te laten zien. Ik heb er vertrouwen in."