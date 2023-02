Shula Rijxman (D66) stapt op als wethouder Amsterdam

Shula Rijxman stopt per direct als wethouder voor de gemeente Amsterdam. De D66-politica, die onder meer zorg en ICT in haar portefeuille had, zegt dat het wethouderschap minder goed bij haar past dan ze van tevoren had gedacht. "Ik voel mij niet meer lekker in de rol en daar heb ik vandaag mijn conclusie uit getrokken."

Ze schrijft in een brief aan burgemeester Halsema dat er "onvoldoende ruimte is om de dingen te doen op een manier die effectief is en die aansluit bij wie ik ben en wil zijn".

NPO-kwesties

Ook meldt Rijxman dat ze "te vaak onderwerp is van gesprek". Na haar aantreden vorig jaar mei kwam Rijxman (63) door kwesties uit haar verleden als hoogste bestuurder van de NPO in opspraak. Zo bleek dat ze naliet een privérelatie met de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te melden. Ook meldde ze niet dat ze in 2017 met toenmalige Media-staatssecretaris Dekker op vakantie was geweest.

Naar aanleiding van deze gevallen zei de huidige NPO-voorzitter Leeflang dat Rijxman mogelijk de gedragscode voor bestuurders van de NPO had geschonden.

Burgemeester Halsema zegt dat ze het jammer vindt dat Rijxman vertrekt en noemt het moedig dat ze erkent dat de rol van wethouder niet bij haar past. De taken van Rijxman worden voorlopig verdeeld onder de overige wethouders.