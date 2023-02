Soudal-QuickStep wint tijdrit, maar moet leiderstrui aan Ineos-renner Plapp laten

De wielrenners van Soudal-QuickStep hebben de tweede etappe in de Ronde van Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De Belgische ploeg was in de iets meer dan 17 kilometer lange ploegentijdrit één seconde sneller dan Education-Easypost, dat al vroeg van start was gegaan en pas op het laatst van de dagzege werd gehouden.

Ineos eindigde op drie seconden als derde, maar leverde met de Australiër Luke Plapp wel de nieuwe klassementsleider. Hij lost Tim Merlier af, die gisteren nipt de eerste etappe op zijn naam schreef, maar in de ploegentijdrit zijn QuickStep-teamgenoten vroegtijdig moest laten gaan.

Wereldkampioen Remco Evenepoel, de motor bij QuickStep tijdens de klus van vandaag, staat tweede met dezelfde tijd als Plapp. Cees Bol (Astana) is op de zesde plaats (+0.21) de beste Nederlander in het algemeen klassement.

Brede wegen

De vlakke tijdrit ging over brede wegen langs de haven van Khalifa en telde maar enkele bochten. De gemiddelde snelheid lang dan ook ruim boven de 56 kilometer per uur.

DSM was de beste Nederlandse ploeg en werd op tien seconden zesde. Jumbo-Visma, dat vier van de tien laatste ploegentijdritten had gewonnen, stelde enigszins teleur met de elfde plaats (+0.20).

Morgen wacht het peloton een etappe die eindigt met een klim van 21 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentages van 5,4.