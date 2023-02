'Heineken investeert nog steeds in Rusland'

Ondanks de aankondiging van Heineken van vorig jaar om zich volledig terug te trekken uit Rusland investeert de bierbrouwer nog steeds in het land. Dat melden onderzoeksjournalisten van Follow the Money (FTM). Sterker nog, het bedrijf breidt uit door nieuwe producten in Rusland te lanceren.

Het journalistieke platform verwijst naar webpagina's van Heineken Rusland waar lovend wordt gesproken over de resultaten van afgelopen jaar. Daarin wordt gemeld dat er 243 nieuwe medewerkers bij het bedrijf aan de slag zijn gegaan en dat er 61 nieuwe producten bij zijn gekomen.

"Dit is een geweldig resultaat waar we met recht trots op mogen zijn", schrijft de Russische tak van het bedrijf.

Heineken heeft sinds vanochtend nog niet gereageerd op vragen van de NOS.

Volledig terugtrekken

Heineken kondigde eind maart 2022 aan dat het bedrijf zich zou terugtrekken uit Rusland. Niet alleen het merk Heineken zou vertrekken, maar ook de andere merken van het bedrijf waaronder Affligem, Amstel en lokale Russische bieren.

Wel zei Heineken een overgangsperiode nodig te hebben om de activiteiten af te bouwen en een nieuwe eigenaar te vinden.

Op de webpagina's waar FTM naar verwijst wordt expliciet gesproken over investeringen. Heineken zegt bijvoorbeeld het water- en energieverbruik te hebben verminderd. Onder meer daardoor is er geld om te investeren in de ontwikkeling van mensen, producten en verkooppromotie, schrijft het bedrijf.

'Vertrek van Heineken compenseren'

Een voorbeeld van een nieuw product dat Heineken op de Russische markt heft gebracht, volgens een webpagina waar FTM naar verwijst, is frisdrank. "Na de terugtrekking van Coca Cola en Pepsiproducten besloten we de markt voor niet-alcoholische koolzuurhoudende dranken te betreden", schrijft het bedrijf. "In 2023 werkt het team verder aan de drankreceptuur en wordt de lijn uitgebreid met nieuwe smaken."

Ook spreekt het bedrijf de hoop uit dat de verkoop van het lokale biermerk Krušovice "het vertrek van Heineken en Miller kan compenseren".

Tegenover FTM reageert Heineken niet op de vraag waarom er toch is geïnvesteerd in Rusland. Wel herhaalt het bedrijf elementen uit eerdere statements dat ze "doorgaan met verminderde activiteiten tijdens deze overgangsperiode". Ook zegt Heineken niet te profiteren van enige verkoop of eigendomsoverdracht. Het bedrijf verwacht in de komende maanden tot een akkoord te komen met een nieuwe eigenaar.