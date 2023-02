Vanavond op tv: De speech van Poetin • Oekraïne en de geopolitieke gevolgen • 'Russen onderdrukken met taal'

De speech van Poetin In de week dat het een jaar geleden is dat Russische tanks Oekraïne binnenrolden, houdt president Vladimir Poetin vandaag zijn langverwachte jaarlijkse 'State of the Union'. Daarin zegt Poetin dat het Westen de oorlog in Oekraïne is begonnen. Hij beschuldigt het Westen en de NAVO ervan openlijk te praten over de levering van kernwapens aan Oekraïne voorafgaand aan de Russische invasie. We bekijken de speech met Niels Drost, onderzoeker bij instituut Clingendael.

Voor het eerst sinds Poetin aan de macht is, wordt getwijfeld aan zijn positie. Een zogenoemde paleiscoup is niet uit te sluiten. Deskundigen werpen een blik op de Russische president. - NOS

Oekraïne en de geopolitieke gevolgen Een jaar na het begin van de Russische invasie In Oekraïne is er geen oplossing van het militaire conflict in zicht. China lijkt meer en meer de kant te kiezen van Rusland. De VS beschuldigen China ervan wapens te willen leveren voor de strijd in Okeraïne. Maar China zelf ontkent dat en zegt met een politieke oplossing voor de oorlog te willen komen. De Amerikaanse president Joe Biden bezoekt vandaag Polen. Het land is een steeds belangrijkere bondgenoot binnen de oostflank van de NAVO. Polen wil graag dat de Verenigde Staten zijn troepenmacht in het land uitbouwt. Biden houdt vanavond een toespraak.