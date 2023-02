Vanavond op tv: De speech van Poetin • Oekraïne en de geopolitieke gevolgen

De speech van Poetin

In de week dat het een jaar geleden is dat Russische tanks Oekraïne binnenrolden, houdt president Vladimir Poetin vandaag zijn langverwachte jaarlijkse 'State of the Union'. Daarin zegt Poetin dat het Westen de oorlog in Oekraïne is begonnen. Hij beschuldigt het Westen en de NAVO ervan openlijk te praten over de levering van kernwapens aan Oekraïne voorafgaand aan de Russische invasie. We bekijken de speech met Niels Drost, onderzoeker bij instituut Clingendael.