Rusland schort laatste nucleaire verdrag met VS op, zegt Poetin in speech

Rusland schort het laatste nog bestaande nucleaire verdrag met de Verenigde Staten op. Dat heeft de Russische president Poetin gezegd in zijn toespraak voor het parlement. In het verdrag worden onder meer beperkingen gesteld aan de hoeveelheid intercontinentale raketten die beide landen mogen hebben. Het zogenoemde 'New Start'-verdrag werd in 2021 nog met vijf jaar verlengd. Afgelopen zomer zei Rusland al dat inspecteurs van de VS voorlopig niet langer welkom waren voor kernwapeninspecties als onderdeel van dat verdrag. "Als de VS nucleaire testen doet, dan doen wij dat ook", zei Poetin, die er ook op wees dat sommige kernwapens in de VS hun uiterste houdbaarheidsdatum bereiken. In 2018 trok de VS de stekker uit een ander wapenakkoord dat nog stamde uit de tijd van de Koude Oorlog, omdat Rusland volgens de Amerikanen tegen de afspraken in een kruisraket had ontwikkeld.

Wat staat er in het 'New Start'-verdrag? De afspraken in het zogenoemde 'New Start'-verdrag werden gemaakt in 2010 door toenmalig president Obama en zijn Russische collega Medvedev. De beide landen spraken af niet meer dan 700 intercontinentale ballistische raketten en 1550 kernkoppen te bezitten, net als 800 draagraketten en bommenwerpers uitgerust voor nucleaire bewapening.

Poetin deed de uitspraken tijdens de 'State Of The Union'. Daarin spreekt de president het Russische parlement toe. Normaal gesproken gebeurt dat elk jaar, maar vorig jaar sloeg Poetin de speech over, toen Rusland Oekraïne binnenviel. De Russische president haalde in zijn toespraak verder opnieuw hard uit naar het Westen, dat volgens hem schuldig is aan het uitlokken van de oorlog in Oekraïne. Rusland zou volgens hem het conflict op een vredige manier willen oplossen, maar westerse landen hadden "een ander scenario" gepland, iets wat de president al vaker heeft gezegd. Aan het begin van zijn speech zei Poetin dat hij de parlementsleden toespreekt in "een hele moeilijke tijd". De president herhaalde dat de zogenoemde militaire operatie nodig was om "de mensen in de Donbas te hulp te schieten", verwijzend naar het gebied in het oosten van Oekraïne dat Rusland illegaal heeft geannexeerd. Poetin begon zijn toespraak met harde verwijten aan het adres van Oekraïne en het Westen:

President Poetin heeft fel uitgehaald naar het westen. Hij houdt zijn langverwachte jaarlijkse toespraak voor het Russische parlement, bijna een jaar na de inval in Oekraïne. - NOS

Toen Poetin de zogenoemde speciale militaire operatie bijna een jaar geleden aankondigde, had die nog het doel om Oekraïne te 'denazificeren' (het installeren van een nieuwe regering) en te 'demilitariseren' (het leger uitschakelen). Maar naar gelang de oorlog langer ging duren dan Rusland vooraf had gedacht, veranderde die retoriek, naar een langdurige oorlog tegen het collectieve Westen om het voortbestaan van Rusland. Die boodschap drong ook weer door in de bijna twee uur durende speech die Poetin nu gaf voor de parlementsleden. Hij benadrukte dat het de schuld is van het Westen dat "de geest uit de fles" is. Volgens Poetin is het Westen erop uit de Russische samenleving te destabiliseren. "Kijk eens wat ze in het Westen doen. Priesters keuren het homohuwelijk goed, de Anglicaanse Kerk stelt het idee voor dat God genderneutraal is. Ze weten niet wat ze doen."

Sancties Poetin sprak niet alleen over "militaire agressie", maar ook van "economische agressie" door het Westen, verwijzend naar de economische sancties die landen hebben ingesteld vanwege de oorlog. Volgens de president zijn die maatregelen bedoeld om mensen te laten lijden. "Maar hun berekening kwam niet uit, de Russische economie is sterker dan ze in het Westen dachten." Poetin stelde dat Rusland alles zal doen om vrede te laten wederkeren. Hij kondigde een speciaal fonds aan voor families van Russische soldaten die in Oekraïne zijn omgekomen. Ook zegde hij meer sociale ondersteuning toe aan de "nieuwe gebieden" van Rusland en sprak hij zijn dank uit aan alle Russische militairen op het strijdveld. Doelen Over de exacte doelen van de invasie van Oekraïne ging Poetin echter niet in. Hoe langer de strijd voortduurt, hoe onduidelijker het is geworden wat Rusland precies met de militaire operatie wil bereiken. Kremlinwoordvoerder Peskov hintte al dat er in de speech meer duidelijk zou worden over het echte doel van de invasie, maar Poetin bleef vooral herhalen wat hij de afgelopen maanden al zei: het Westen is volledig verantwoordelijk voor de escalatie in Oekraïne.