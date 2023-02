Vuilnisophalers Rotterdam ruimen stad op na staking van bijna een week

Een collega van Bond was het afgelopen weekend in het centrum van Rotterdam. "Het is echt een puinhoop", zegt hij. "Overal afvalzakken naast containers, zwerfvuil en volle marktterreinen. Mijn hart huilt, zo wil ik Rotterdam niet zien."

Ook Bond heeft moeite met de aanblik. "Het is ons echt een doorn in het oog. We zijn dagelijks hard bezig om de stad zo mooi en schoon mogelijk te houden. Als je dit ziet, is het wel even slikken. We gaan ons best doen om Rotterdam weer schoon te krijgen."

Hoelang dat gaat duren? "Dat durf ik nog niet te zeggen. Het is zo'n troep, dit gaat wel een paar dagen duren, denk ik."

Ook Amsterdam

In Amsterdam staakt de stadsreiniging vandaag voor de tweede dag. Ook daar stapelt het afval zich op.

In een poging om het stukje achter het Nationaal Monument op de Dam schoon te houden, heeft de ondernemersvereniging daar een grote container geplaatst. Winkeliers en restauranthouders kunnen twee keer per dag afval bij de container kwijt.