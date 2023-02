Sinkgraven: van Liverpool-doelwit tot bijna vergeten voetballer in Duitsland

"Daley Sinkgraven is een van de doelwitten van Liverpool." Dat werd in oktober 2014 geschreven door de Britse krant The Guardian. Hoewel dit soort transfergeruchten vaker niet dan wel serieus moeten worden genomen, liet het wel zien dat Sinkgraven een gouden toekomst werd toegedicht. Een kleine negen jaar later is de inmiddels 27-jarige Sinkgraven van de radar van de meeste Nederlandse voetbalvolgers verdwenen. Na een stormachtige doorbraak bij sc Heerenveen verkaste hij in januari 2015 voor zo'n zeven miljoen euro naar Ajax. Na vierenhalf jaar Amsterdam toog hij in het kielzog van trainer Peter Bosz naar Bayer 04 Leverkusen. Waar Bosz in maart 2021 werd ontslagen, staat Sinkgraven nog steeds onder contract bij de Duitse club. "Het bevalt goed hier. Qua media-aandacht is het veel rustiger dan bij Ajax", zegt de linksback, die met Leverkusen tiende staat in de Bundesliga. McDonald's populairder dan Sinkgraven Sinkgraven nipt in een hotel dat deel uitmaakt van het stadion van Leverkusen aan zijn koffie. Bijna niemand lijkt hem te herkennen. Bij het stadion wemelt het niet van supporters of journalisten. De lokale McDonald's is de grote publiekstrekker. Behalve in het weekend: dan zitten er bij thuiswedstrijden bijna 30.000 mensen in het stadion.

Daley Sinkgraven bij Bayer Leverkusen - AFP

Doordeweeks is Leverkusen een ietwat ingedutte plek. De inwoners lopen met hun hond langs het stadion of zoeken vertier in het winkelcentrum. Sinkgraven erkent dat Leverkusen rustig is: "De meeste teamgenoten wonen in Düsseldorf en Keulen. Ik woon zelf in de buurt van Düsseldorf." Bij Bayer heeft hij gezelschap van landgenoten Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker. "Die spreek ik alleen op de club. Daarbuiten gaan we niet echt met elkaar om." Rode draad Hoewel Sinkgraven het naar zijn zin heeft in Duitsland, betrekt zijn gezicht als het gaat over het voetbal zelf. "Ik heb de laatste jaren toch wat minder gespeeld..."

Basisplek Sinkgraven Daley Sinkgraven stond zondag in de basis in de verloren wedstrijd tegen FSV Mainz 05 (2-3). De Nederlander deed 55 minuten mee. Een andere Nederlander, Donyell Malen scoorde voor Borussia Dortmund tegen Hertha BSC.

Het missen van wedstrijden is tot nu toch wel de rode draad door de carrière van Sinkgraven. Vooral blessures gooiden roet in het eten. Met name in zijn Ajax-tijd. Na anderhalf jaar onder Frank de Boer als middenvelder maakte Bosz in het najaar van 2016 een linksback van Sinkgraven. Onder Bosz was hij een onbetwiste basisspeler. Tot het in de kwartfinales van de Europa League, thuis tegen Schalke 04 (2-0 winst), misging. Hij liep een knieblessure op waardoor hij niet alleen de rest van het seizoen miste, en dus ook de Europa League-finale tegen Manchester United, maar ook de seizoenen daarna bleef tobben. In anderhalf jaar tijd speelde Sinkgraven maar vier eredivisiewedstrijden. "Het ging maar niet over. Na een jaar werd gezegd dat opereren beter was." Voor Sinkgraven was het in die periode niet leuk om profvoetballer te zijn. "Het was eenzaam en ik heb ook wel gedacht dat het nooit meer goed zou komen." Hoogtepunt Uiteindelijk kwam het goed. Sinkgraven was op tijd fit voor de succesvolle tweede seizoenshelft van 2018/2019. Het seizoen waarin Ajax kampioen werd en de halve finales van de Champions League haalde. Hij was geen basisspeler, maar speelde wel meer dan zeventig minuten mee in de gewonnen kwartfinale tegen Juventus. "Dat seizoen was toch wel het hoogtepunt van mijn carrière", zegt hij. "Iedereen in dat team was goed."

Sinkgraven in april 2019 in duel met Federico Bernardeschi van Juventus - ANP

Sinkgraven kan het weten, want hij speelde in zijn carrière met meerdere topvoetballers. Van Hakim Ziyech tot Kai Havertz. Toch vindt hij Frenkie de Jong de allerbeste. "Slim, technisch en snel." Ondanks het mooie laatste halfjaar bij Ajax vertrok Sinkgraven in 2019. Hij wist dat Nico Tagliafico als linksback de voorkeur van trainer Erik ten Hag zou krijgen. Achteraf gezien lagen er, door het vertrek van De Jong in de zomer van dat jaar, misschien wel kansen op het middenveld. Goede stap Sinkgraven vindt dat je dan de koe in de kont kijkt. "Je weet nooit hoe het was gelopen. Ik denk dat Leverkusen een goede stap was." Zeker omdat hij herenigd werd met de coach die het meeste voor hem heeft betekend: Bosz. Hij gaf Sinkgraven het vertrouwen en zorgde ervoor dat hij in de Bundesliga kon spelen. Een competitie die volgens hem intenser is dan de Nederlandse. "Je bent continu aan het omschakelen, terwijl je bij Ajax steeds balbezit had." Ook speelde hij in grote stadions tegen grote tegenstanders. "Borussia Dortmund heeft het mooiste stadion."

2015: Daley Sinkgraven en John Heitinga tijdens de eerste training van Ajax van het nieuw seizoen - AFP