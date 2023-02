Toezichthouder: overheid moet stoppen met verzamelen gegevens vliegpassagiers

De Autoriteit Persoonsgegevens wil dat de overheid per direct stopt met de grootschalige verwerking van gegevens van vliegpassagiers. Volgens de toezichthouder worden er veel meer data verzameld dan strikt noodzakelijk en dat is niet toegestaan.

De reisdetails van iedereen die van of naar Nederland vliegt, worden nu nog vijf jaar opgeslagen in een database. Het gaat om de zogenoemde Passenger Name Records (PNR), zoals iemands bestemming, contactgegevens en bagage-informatie. Doel van de maatregel is het opsporen en voorkomen van terrorisme en zware criminaliteit.

Maar de verwerking van de PNR-gegevens zoals dat nu gebeurt, schiet zijn doel voorbij, stelt de toezichthouder. Er wordt nu "stelselmatig een grote hoeveelheid persoonsgegeven verzameld van zeer veel mensen die niet bij de groep horen waarvoor de database eigenlijk is bedoeld".

Dreigt met verbod

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft het ministerie van Justitie en Veiligheid twee weken om te vertellen welke maatregelen het gaat nemen. Ook dreigt de toezichthouder dat die een verwerkingsverbod kan opleggen, "mocht dat nodig zijn".

Het ministerie zegt in een eerste reactie dat het de aanbevelingen van de toezichthouder gaat bestuderen.