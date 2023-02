Real Madrid rouwt om overlijden clubicoon Amancio (83)

Real Madrid rouwt om het overlijden van Amancio Amaro Varela. De oud-speler van de club is 83 jaar geworden.

Rechtsbuiten Amancio begon zijn loopbaan bij Deportivo La Coruna en verhuisde in 1962 naar Real Madrid. Hij kwam veertien seizoenen uit voor de Koninklijke, werd negen keer Spaans kampioen, won in 1966 de Europa Cup 1 en pakte met zijn land in 1964 de Europese titel.

Periode als trainer

Amancio was ook korte tijd trainer bij Real. Hoewel hij geen grote successen boekte, werd hij met het tweede elftal (met onder anderen Emilio Butragueno, Míchel en Manolo Sanchis) kampioen.

Amancio trad in 2000 toe tot het Real-bestuur en bekleedde daarin verschillende functies.