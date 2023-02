Landelijke staking in tientallen ziekenhuizen na afwijzen looneis

Medewerkers van tientallen ziekenhuizen gaan half maart staken. Ze zullen een dag alleen spoedeisende zorg verlenen, hebben de vakbonden FNV, CNV, NU'91 en FBZ aangekondigd.

De bonden gaan over tot een landelijke ziekenhuisstaking omdat de werkgevers volgens hen niet meer loon en andere voorwaarden willen bieden. Ze hadden een ultimatum gesteld, waarin ze een loonsverhoging van 10 procent eisen voor een jaar en 100 euro bruto per maand. Vanochtend liet de Vereniging van Ziekenhuizen weten niet op de eisen van de vakbonden in te gaan.

"De werknemers kunnen fluiten naar koopkrachtbehoud en meer zeggenschap over roosters", zegt FNV-bestuurder Elise Merlijn. "Nee, de werkgever wil juist meer flexibiliteit en korten op vergoedingen die ziekenhuismedewerkers ontvangen, zoals de verschoven dienst-toelage."

Zondagsdienst

Personeel in meer dan vijftig ziekenhuizen heeft volgens FNV al aangegeven mee te doen aan de landelijke staking, waarin zij dan een zogenoemde zondagsdienst zullen draaien. Volgens de bonden is het vrij uniek dat er direct wordt overgegaan tot een landelijke ziekenhuisstaking. FNV verwacht dat de komende weken meer ziekenhuizen aan zullen sluiten bij de landelijke staking.

De cao liep af op 31 januari. Er vallen ruim 200.000 medewerkers in ziekenhuizen onder. Nederland telt 65 ziekenhuizen en 14 revalidatiecentra.