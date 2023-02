Windturbines Zeewolde definitief buiten gebruik na knakken molen

Omdat de molens toch al op de slooplijst stonden voor eind dit jaar, heeft Vattenfall besloten de turbines niet meer te gebruiken. Volgens het bedrijf is het zonde om nog moeite en energie in de verouderde turbines te stoppen.

"Het slopen van de molens is een klus die zeker enige maanden in beslag gaat nemen. Willen we dat op tijd klaar hebben, dan moeten we nu al beginnen. We hebben daarom besloten de turbines niet meer aan te zetten", zegt het bedrijf tegen Omroep Flevoland.

Onderzoek gaat door

Mogelijk worden de turbines nu ook sneller gedemonteerd. Vattenfall gaat op zoek naar een bedrijf dat daarmee op korte termijn kan beginnen.

Het onderzoek naar de geknakte molen gaat wel gewoon door. De resultaten daarvan worden in april verwacht.

Bekijk hier de beelden van de windmolen die op 4 januari afbrak: