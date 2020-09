WK wielrennen in Imola: komende vier dagen uitgebreid aan bod bij de NOS

Uiteraard is de NOS erbij. Vanaf vandaag tot en met zondag volgen we alle ontwikkelingen op de voet.

Oorspronkelijk zou in het Zwitserse Aigle gestreden worden om de wereldtitels, maar de ontwikkeling van de coronapandemie zette daar een streep door. In Imola vond de internationale wielerfederatie UCI een alternatief, zij het in afgeslankte vorm. Zo werd de wereldtitelstrijd voor junioren, beloften en de gemengde tijdrit geschrapt.

Oud-wereldkampioen tijdrijden Tom Dumoulin gaat een dag later de strijd aan met onder anderen Rohan Dennis (de kampioen van de laatste twee jaar), Filippo Ganna, Victor Campenaerts, Geraint Thomas, Rémi Cavagna, Stefan Küng en Wout van Aert.

Ook Jos van Emden zou goed uit de voeten moeten kunnen op het parcours voor de grote versnelling. Tourwinnaar Tadej Pogacar en Primoz Roglic slaan de tijdrit over en richten zich op de wegwedstrijd.

35 jaar na Zoetemelk

Die wegwedstrijd op zondag telt 258,2 zware kilometers, waarin er flink geklommen moet worden. Inmiddels is het alweer 35 jaar geleden dat Joop Zoetemelk 160 kilometer noordelijker in Italië de laatste Nederlandse wereldkampioen werd.

Voor bondscoach Koos Moerenhout was Bauke Mollema het ideale speerpunt op het lastige parcours van Imola. Mollema brak echter zijn pols en onderarm in de Tour en dus is Dumoulin - de nummer vier van 2018 - ook in de wegrace de kopman.