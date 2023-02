'Liverpool-fans die Klopp weg willen als trainer, dat zijn nepsupporters'

Een seizoen van niets. Ingekapseld tussen Brighton en Brentford op plaats acht in de Premier League. Negentien (!) punten achter koploper Arsenal. Nee, het jaarboek van het seizoen 2022/2023 zal - een wonder daargelaten - geen bestseller worden bij Liverpool. De voetbalmachine van coach Jürgen Klopp, afgelopen jaren onder meer winnaar van de Champions League, het WK voor clubteams en de Premier League, hapert. En dan komt vanavond in de achtste finales van de Champions League recordkampioen Real Madrid op bezoek. Een reprise van de finale van vorig jaar, toen Real won. "Het is voor het eerst dat fans en spelers niet zeker zijn van een goed resultaat op Anfield", stelt Sander Westerveld, oud-doelman van Liverpool en nog steeds fervent volger van de club. Betrokken volger ook, hij heeft het nog altijd over 'we' als het om 'The Reds' gaat.

Liverpool-Real Madrid bij de NOS De eerste wedstrijd in de achtste finales van de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid (21.00 uur) is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Daarin zal ook de andere wedstrijd van de avond worden bijgehouden, die tussen Eintracht Frankfurt en Napoli. Een samenvatting van Liverpool-Real Madrid is te zien in het late NOS Journaal, om 23.25 uur op NPO 1.

Westerveld zegt dat de mindere resultaten van Liverpool komen door een "combinatie van factoren". De club heeft volgens hem veel pech gehad met blessures en een Amerikaanse eigenaar die niet wil investeren. Zo was de enige grote aankoop Darwin Núñez (80 miljoen euro), terwijl Klopp ook nog op een goede middenvelder had gehoopt. "Jude Bellingham van Borussia Dortmund, bijvoorbeeld." Núñez is de vervanger van Sadio Mané, de Senegalees die jarenlang uitblonk en naar Bayern München vertrok. Daarnaast miste Liverpool de afgelopen maanden veel spelers door kwetsuren. "Liverpool speelde vorig jaar de meeste wedstrijden van alle clubs, waardoor veel spelers, die ook nog eens voor hun land speelden, overbelast aan dit seizoen begonnen. Wat ook meetelt: de speelstijl van Liverpool is intensief." Gakpo soms nog te lief Steraanvallers Diogo Jota en Luis Díaz waren dit seizoen langdurig geblesseerd. "Dat scheelt wel een slok op een borrel", zegt Westerveld, die nog regelmatig als analist langs het veld van Anfield staat.

Sander Westerveld in 2001 als keeper van Liverpool in de gewonnen UEFA Cup-finale - AFP

Vanwege deze blessures werd er toch nog een grote aankoop gedaan in de winter. Cody Gakpo kwam voor ruim veertig miljoen euro over van PSV. "Noodgedwongen. Hij stond aanvankelijk niet op het lijstje, maar er was een aanvaller nodig." 'Gakpo soms te lief nog' Na een moeizame start maakte Gakpo afgelopen weken zijn eerste twee doelpunten voor Liverpool. "Het is een goede speler voor Liverpool. Je ziet dat hij het kan, maar hij is soms alleen nog wat te lief." Gakpo's moeizame start is de aanvaller ook niet aan te rekenen, vindt Westerveld. "Hij had bij de topscorers van de Premier League gestaan als hij in een goedlopend team was beland. Nu had hij tijd nodig om zich rustig aan te passen, terwijl hij die tijd helemaal niet kreeg. Hij moest er gelijk staan."

De Nederlandse aanvaller van Liverpool, die inmiddels twee keer heeft gescoord voor zijn ploeg, blikt op de persconferentie vooruit naar het Champions League-treffen met Real Madrid. - NOS