Biden bezoekt Polen, het land dat van Europese paria tot rijzende ster werd

Na zijn verrassingsbezoek aan Kyiv gisteren is de Amerikaanse president Joe Biden nu in de Poolse hoofdstad Warschau. Het is de tweede keer sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat hij naar het land afreist.

Na een ontmoeting met de Poolse president Andrzej Duda geeft hij vanavond een toespraak. Morgen staat er een bespreking gepland met de 'Bucharest Nine', bestaande uit negen Oost-Europese NAVO-lidstaten. Net als zijn bezoek aan Kyiv, staat ook deze trip in het teken van één jaar oorlog in Oekraïne.

Maar volgens deskundigen staat Bidens bezoek aan Polen symbool voor iets groters. "De rol van het land is aan het verschuiven. Vóór de Russische invasie was Polen niet altijd even zichtbaar, nu is het een grote opkomende macht in Europa", zegt Pawel Markiewicz, directeur van het Polish Institute of International Affairs in Washington.