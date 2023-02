Dit weten we nu over de nieuwste aardbevingen in Turkije en Syrië

De beving had een kracht van 6,4. In de regio waren twee weken geleden verwoestende bevingen waarbij tot nu toe ruim 45.000 mensen om het leven zijn gekomen.

In het grensgebied tussen Syrië en Turkije heeft gisteren opnieuw een zware aardbeving plaatsgevonden, gevolgd door een naschok. Daarbij zijn volgens de autoriteiten in het Turkse deel zeker zes doden gevallen. Aan de Syrische kant zijn er nog geen berichten over doden, wel zijn er meer dan 140 gewonden.

Journalist Bram Vermeulen is in de Turkse stad Adana, dat een paar honderd kilometer van de zwaar getroffen provincie Hatay afligt. "Ook hier is de beving in de hele stad gevoeld, mensen kozen ervoor om buiten op straat in de parken te slapen of in de lobby's van hotels die bekend staan als aardbevingsbestendig", zegt Vermeulen in het NOS Radio 1 Journaal.

De programmamaker zegt dat mensen in Adana, dat gedeeltelijk getroffen is, bang zijn dat het de volgende stad is die zwaar getroffen wordt. "De impact is heel groot, mensen voelen zich nergens nog veilig. Geologen hier zeggen dat deze aardbeving compleet nieuw is en van een andere breuklijn. Dat maakt het angstig."