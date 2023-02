Wekdienst 21/2: Biden houdt toespraak in Polen • Poetin spreekt parlement toe

Eerst het weer: Vandaag is het tamelijk bewolkt met af en toe wat zon. Hier en daar valt een spatje motregen. Bij een meest matige zuidwestenwind liggen de maxima tussen 9 en 12 graden. In de avond breiden zich vanuit het zuiden opklaringen over het land uit, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking weer toe.

Goedemorgen! De Amerikaanse president Biden houdt bijna een jaar na de invasie van Rusland in Oekraïne een toespraak in Polen en in Moskou spreekt president Poetin het parlement toe.

Wat heb je gemist?

In Mexico zijn zeventien mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Vijftien mensen liggen in het ziekenhuis, vijf van hen in kritieke toestand. In de bus zaten 45 passagiers. Het ongeluk gebeurde op een snelweg. De bus reed vanaf de zuidelijke grensstad Tapachula in de richting van Mexico-Stad toen die kantelde. Volgens lokale media verloor de chauffeur de controle over het stuur.

Anders nieuws uit de nacht

Opnieuw aardbeving in Turkije en Syrië: 'Je hoorde iedereen schreeuwen': Hassan Güveli vertelt vanuit Turkije hoe hij zich tijdens de aardbeving gisteravond tussen twee gebouwen bevond. "Ze gingen heen en weer, steeds naar elkaar toe". Hij is even stil. "Als die waren ingestort, denk ik niet dat ik nu aan de lijn hing."

Nieuwe oproep tegen Russische deelname aan Olympische Spelen van Parijs: Regeringen van meer dan dertig landen, waaronder Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten, hebben in een gezamenlijke brief opnieuw gepleit voor het weren van Russische en Belarussische atleten bij internationale sportevenementen zoals de Olympische Spelen.

Aanklacht tegen acteur Alec Baldwin afgezwakt: Het Openbaar Ministerie in de Amerikaanse staat New Mexico heeft de aanklacht tegen acteur Alec Baldwin voor het dodelijk treffen van een cameravrouw op de set van de film Rust afgezwakt. Daardoor kan hij maximaal achttien maanden gevangenisstraf krijgen.

En dan nog even dit

Alle treinen van Arriva in Groningen en Friesland rijden nu op plantaardige olie. Het is een restproduct van bijvoorbeeld frituurvet. Hiervoor gebruikten de treinen in de provincies diesel.

De afgelopen twee jaar testte de vervoerder de brandstof in twee nieuwe treinen: "Uit die test kwam naar voren dat alles met HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) op dezelfde manier werkt als met diesel", zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. Maar in vergelijking met diesel komt er bij het gebruik van plantaardige olie 90 procent minder CO2 vrij.