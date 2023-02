Poetin komt met langverwachte speech, wat zijn de scenario's?

We kunnen niet in Poetins hoofd kijken, maar dit zijn de scenario's die nu worden besproken:

In de week dat het een jaar geleden is dat Russische tanks Oekraïne binnenrolden, houdt president Poetin vandaag zijn langverwachte jaarlijkse 'State of the Union' . Analisten buigen zich al maanden over wat hij gaat zeggen in deze 'grote toespraak' tot het Russische parlement. Sommigen houden rekening met een Russische escalatie, anderen verwachten de zoveelste toespraak waarin het Westen de schuld krijgt van de oorlog en Poetin uitweidt over de 'nieuwe multipolaire wereldorde'.

Het lijkt aannemelijk dat er vandaag in elk geval een begin van een antwoord komt op dergelijke vragen, want volgens Kremlinwoordvoerder Peskov is dat precies wat er gepland staat: "Ons hele leven draait om de Speciale Militaire Operatie (SMO). Het beïnvloedt ons op elke mogelijke manier, en ook het leven op het hele continent. Daarom kunnen we natuurlijk verwachten dat de president daar veel aandacht aan zal besteden".

Het onafhankelijke Telegram kanaal 'We kunnen het uitleggen' interviewde enkele afgevaardigden van de Staatsdoema die ervan overtuigd zijn dat de doelen duidelijk zullen worden. "De militaire operatie moet dit jaar worden afgerond. Het is belangrijk de toegewezen taken te begrijpen, zodat die voltooiing ook echt kan plaatsvinden" zegt de communistische afgevaardigde Aleksander Joesjtsjenko. Jevgeny Fjodorov, van de machtspartij Verenigd Rusland, verwacht dat er stappen worden aangekondigd om "de situatie op te lossen via [een overeenkomst] met de NAVO". "Natuurlijk hangt niets af van Kiev. Alles hangt af van Washington", aldus Fjodorov.

Onafhankelijk nieuwsmedium Meduza verwacht op basis van bronnen in het Kremlin dat Poetin het zal hebben over extra staatssteun voor de militairen die deelnamen aan de SMO en hun families. Ook sprak Meduza bronnen die verwachten dat Poetin aandacht zal besteden aan 'grote successen' in de strijd tegen de sancties, zoals de 'parallelle import'.

Integratie nieuwe gebieden

Een tweede scenario is dat er iets staat te gebeuren met Ruslands 'nieuwe gebieden'. Morgen stemmen de Doema en de Federatieraad in een buitengewone zitting over "de integratie van nieuwe gebieden". Dat kan van alles betekenen. Het kan bijvoorbeeld gaan over grondwetswijzigingen of andere juridische zaken met betrekking tot de door Rusland geannexeerde regio's in Oekraïne.

Maar het kan ook over de relatie met Belarus en de separatistische Georgische regio's Zuid-Ossetië en Abchazië gaan. Sommige analisten wijzen erop dat de Belarussische president Loekasjenko en de leiders van Abchazië en Zuid-Ossetië dit weekend naar Moskou kwamen.

Rusland is al lange tijd bezig met het versterken van de 'Uniestaat' tussen Rusland en Belarus, en ook werden er afgelopen zomer referenda aangekondigd in Abchazië en Zuid-Ossetië, al staan die nu niet meer in de planning.

Wellicht gaat de Doema over uitbreiding van deze regio's vergaderen. Zoals de Kremlin-kritische politicoloog Stanislav Belkovski op Telegram schreef: "Het is mogelijk dat het Kremlin zal proberen de nederlagen van de SMO te compenseren door de aansluiting van Abchazië en Zuid-Ossettië bij Rusland te versnellen. Onder bepaalde omstandigheden zou zelfs Belarus compleet 'geabsorbeerd' kunnen worden."

De verwachting dat de integratie van nieuwe gebieden morgen in Poetins speech centraal staat, wordt versterkt doordat Poetin morgen in het Loezjniki-voetbalstadion in Moskou spreekt op een grote patriottistische bijeenkomst waarbij meer dan 200.000 Russen worden verwacht.

Om welke regio's die 'integratie van de nieuwe gebieden' ook zal gaan, verwacht wordt dat Poetin die manifestatie zal aangrijpen om een of andere 'hereniging van historische gebieden' aan te kondigen of te vieren.

Nieuwe fase, of niets nieuws

Een derde scenario is dat Poetin een nieuwe fase van de SMO of zelfs een 'volledige oorlog' zal uitroepen. Daarbij zou het hele land gemobiliseerd kunnen worden en zouden de grenzen op slot gaan. Tot nu toe kwamen deze verwachtingen nooit uit, maar de momenten waarop Poetin tot nu toe publiekelijk sprak waren ook niet echt geschikt voor zo'n soort grote aankondiging. De toespraak van vandaag zou dat wel zijn.

Toch verwachten de meeste analisten 'niets nieuws'. "Ja, er wordt aangekondigd dat hij iets gaat zeggen over de doelen van de oorlog, maar hij weet zelf niet eens wat de doelen zijn", stelt journalist Aleksander Nevzorov op Telegramkanaal 'We kunnen het uitleggen'. "Waarschijnlijk horen we weer een reeks onsamenhangende leugens en opschepperij, een demonstratie van agressie richting het Westen. Poetin herhaalt zichzelf als een kapotte platenspeler."