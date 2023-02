Zeventien doden bij busongeluk in Mexico

In de centraal gelegen Mexicaanse deelstaat Puebla zijn zeventien mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. In de bus zaten 45 passagiers. Een deel van de passagiers waren migranten uit Venezuela, Guatemala en Colombia. Vijftien mensen liggen in het ziekenhuis, vijf van hen in kritieke toestand.

Het ongeluk gebeurde op een snelweg. De bus reed vanaf de zuidelijke grensstad Tapachula in de richting van Mexico-Stad toen die om onduidelijke reden kantelde. Volgens lokale media verloor de chauffeur de controle over het stuur.

Vijftien mensen kwamen direct om het leven bij de crash, twee anderen overleden later. Onder de doden zijn de chauffeur en een assistent, zegt de politie.

Onduidelijk hoeveel migranten

De autoriteiten van de deelstaat konden niet direct zeggen hoeveel migranten om het leven kwamen of gewond zijn geraakt. Wel is duidelijk dat een 56-jarige man uit Colombia om het leven is gekomen. Dat meldt het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Volgens dat ministerie hebben twee mannen en een vrouw uit Colombia het ongeluk overleefd. Zij liggen in het ziekenhuis in de stad Puebla.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Guatemala zegt tegen persbureau Reuters dat er geen slachtoffers uit dat land zijn gemeld.