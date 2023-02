Massaal 'nee' tegen Russische deelname aan Olympische Spelen van Parijs

De landen hebben aan het Internationaal Olympisch Comité gevraagd hoe het IOC denkt dat atleten uit Rusland en Belarus kunnen deelnemen aan de Spelen van Parijs in 2024. Atleten uit die twee landen zijn momenteel bij de meeste internationale sportevenementen niet welkom vanwege de invasie van Rusland in Oekraïne en de steun die het Russische leger kreeg van Belarus.

Regeringen van meer dan dertig landen, waaronder Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten, hebben in een gezamenlijke brief opnieuw gepleit voor het weren van Russische en Belarussische atleten bij internationale sportevenementen zoals de Olympische Spelen.

In de brief wijzen de ondertekenaars "op de nauwe banden tussen Russische atleten en het Russische leger". "We hebben ernstige bedenkingen hoe redelijk het is voor Russische en Belarussische atleten om deel te nemen onder neutrale vlag als ze direct betaald en ondersteund worden door hun overheden", schrijven zij. Het IOC moet zich over die zorgen buigen.

Burgemeester Parijs

Sportminister Conny Helder had op 10 februari al laten weten aan de Tweede Kamer dat wat het kabinet betreft sporters uit Rusland en Belarus moeten worden geweerd van internationale sporttoernooien zoals de Olympische Spelen. Het kabinet gaf daarmee ook gehoor aan de wens van de Kamer. Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs had zich ook uitgesproken tegen de komst van een Russische delegatie in haar stad in 2024.