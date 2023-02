'24/2 heeft meer impact op de wereld dan 9/11'

De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD hebben voor het eerst samen een analyse gemaakt over de oorlog in Oekraïne en wat dat betekent voor de veiligheid van Nederland. De belangrijkste waarschuwing luidt: de oorlog in Oekraïne is dichterbij dan we denken.

Volgens Erik Akerboom, directeur-generaal bij de AIVD, heeft 24/2 meer impact op de wereld dan 9/11. "Dit gaat om een strijd om de wereldorde, en die wereldorde wordt aangetast door Rusland. De gevolgen daarvan zijn straks en nu al voelbaar in de huiskamers van mensen. En ook de veiligheid is in het geding. De Engelsen hebben daar een mooi gezegde voor: 'Putin's appetite grows while eating'. In andere woorden; Poetin stopt niet als hij niet wordt gestopt."

Generaal Jan Swillens, directeur van de MIVD, was degene die op 24 februari 2022 minister Ollongren belde met de mededeling dat de Russen Oekraïne waren binnengevallen. Dat moment had direct impact, zegt hij. "Het was echt een keerpunt in de geschiedenis."

Hoewel deze vorm van extremisme al langer aanwezig is in Nederland, wordt het opvallend genoemd dat de anti-institutionele beweging "overwegend pro-Russisch" is. Hierbij wordt de Russische president Poetin afgeschreven als de "verlosser" in de strijd tegen de kwaadaardige elite in het Westen. Deze opstelling maakt de beweging mogelijk vatbaarder voor beïnvloeding vanuit Rusland, staat in het rapport.

De oorlog ook veel invloed op anti-institutioneel extremisme in ons land, schrijven de instanties. Dit bedreigt de veiligheid in Nederland. Het extremisme draait om een zogenaamde "kwaadaardige elite", die crises zoals de coronapandemie, de stikstofcrisis en het conflict in Oekraïne zouden hebben "verzonnen".

Informatieoorlog

In de analyse staat dat zowel Oekraïne als het Westen doelwit zijn van een Russische informatieoorlog. De Russische overheid, maatschappelijke organisaties en individuen zouden een rol spelen in het beïnvloeden van westerse landen. Om het succes van deze campagnes te meten, voert Moskou geheime bevolkingsonderzoeken uit in het Westen. Zo wil Rusland per land "de succeskansen per propagandathema in kaart brengen".

Nederland lijkt in dit opzicht minder in beeld te zijn bij de Russen, de inspanningen zijn voornamelijk gericht op Duitsland. Volgens de instanties toont Moskou voortdurende inzet om het publieke debat in Duitsland te beïnvloeden. Hoewel Nederland hier minder in beeld lijkt te zijn, kan succesvolle Russische beïnvloeding in Duitsland "in veel gevallen ook Nederland schaden".

"We zien al jarenlang een constante dreiging van Russische acties tegen Nederland en westerse belangen", zegt Akerboom. "Bijvoorbeeld door cyberaanvallen, verkenning die wordt gedaan om te kijken welke zwakke punten Nederland heeft. Maar ook het heimelijk beïnvloeden en voorzien van desinformatie van Nederlandse sociale media en het publieke debat."