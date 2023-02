Aanklacht tegen acteur Alec Baldwin afgezwakt

Het Openbaar Ministerie in de Amerikaanse staat New Mexico heeft de aanklacht tegen acteur Alec Baldwin voor het dodelijk treffen van een cameravrouw op de set van de film Rust afgezwakt. Daardoor kan hij maximaal achttien maanden gevangenisstraf krijgen.

Baldwin wordt dood door schuld ten laste gelegd. In eerste instantie wilden de aanklagers daar een strafverzwarend element aan toevoegen, namelijk dat de dood door gebruik van een vuurwapen was veroorzaakt. Dat had een minimale gevangenisstraf van vijf jaar kunnen opleveren.

Het probleem daarbij is dat dit strafverzwarende element pas in 2022 in het wetboek van New Mexico is opgenomen. Het dodelijke schietincident gebeurde al in 2021. De advocaten van Baldwin maakten bezwaar tegen de aanklacht en dat gold ook voor de advocaten van de vrouw die op de set toezicht hield op de wapens. Ook haar wordt dood door schuld ten laste gelegd.

Om juridisch geharrewar te voorkomen, laten de aanklagers het strafverzwarende element uit de aanklacht vallen, zo lieten ze vandaag weten.

Niet veilig

Volgens de Los Angeles Times trok Baldwin tijdens de opnames tot twee keer toe een pistool uit zijn holster. De tweede keer ging het af. Cameravrouw Halyna Hutchins werd dodelijk geraakt, regisseur Joel Souza kon na opname in een ziekenhuis weer naar huis.

Baldwin heeft altijd gezegd dat het overlijden van de vrouw niet zijn schuld was. De kogels hadden volgens hem nooit op de set mogen liggen. Ook zei hij dat hem was verteld dat het pistool veilig was voor gebruik.