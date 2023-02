Wat Heitinga niet lukte, lukt zijn opvolger wel: winst met Jong Ajax in 2023

Aan de kant van Ajax was Francisco Conceição een van de uitblinkers. De Portugese buitenspeler, normaal gesproken onderdeel van de eerste selectie, maakte in de achtste minuut de 2-0, door vanaf de rechterkant naar binnen te dribbelen en in de korte hoek laag raak te schieten.

De 39-jarige Vos zag het vanaf de bank met tevredenheid aan. Hij is bij Jong Ajax de opvolger van John Heitinga, die is doorgeschoven naar het eerste elftal en maandagavond aandachtig toeschouwer op De Toekomst was. Michel Kreek is weer gewoon assistent bij Jong Ajax.

Vos is een bekende bij Ajax, waar hij eerder met de hogere jeugdelftallen werkte. In november 2021 vertrok hij om assistent te worden van Giovanni van Bronckhorst bij Rangers FC, alvorens ze eind vorig jaar werden ontslagen. Hij heeft in Amsterdam een contract tot de zomer.

Kater voor NAC op carnavalsmaandag

Hekkensluiter Jong FC Utrecht verraste door het NAC van trainer Peter Hyballa met 4-1 terug naar Breda te sturen, of beter gezegd 'ut Kielegat'. Zo heet de stad tijdens carnaval, het feest dat dinsdag eindigt. NAC staat elfde in de eerste divisie.