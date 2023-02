Bidens bezoek aan Zelensky werd in het diepste geheim voorbereid

Ja, gisteravond waren er signalen dat er vandaag in Kyiv iets bijzonders stond te gebeuren en ja, het stond al weken vast dat president Biden een tweedaags bezoek aan Polen zou brengen. En toch heeft het bezoek van Biden aan Kyiv vriend en vijand verrast.

Dat komt doordat het bezoek maandenlang in het diepste geheim is voorbereid en het Witte Huis bijna tot het laatst ontkende dat Biden naar Oekraïne zou gaan. Zelfs in het Witte Huis was maar een kleine groep naaste medewerkers van de plannenmakerij op de hoogte. Biden gaf vrijdag pas het groene licht, nadat hij over de veiligheidsmaatregelen op de hoogte was gebracht.

Achteraf gezien liet een veiligheidsadviseur er vrijdag al iets over doorschemeren. Hij kreeg tijdens een persbriefing de vraag of het waarschijnlijk was dat Biden deze week president Zelensky zou ontmoeten. "Op dit moment staat er geen ontmoeting met Zelensky gepland", zei adviseur John Kirby. Maar op de vraag of Biden de grens met Oekraïne zou oversteken, was het antwoord "nee".

Geen Air Force One

Als een Amerikaanse president naar het buitenland vertrekt, is dat meestal in gezelschap van een groot aantal medewerkers, beveiligers en journalisten. Om de kans op uitlekken zo klein mogelijk te houden, was het gezelschap dit keer klein gehouden. Biden reisde met drie naaste medewerkers, een paar lijfwachten, een militair met de koffer met de atoomknop, enkele medici, de Witte Huis-fotograaf en nog twee journalisten.

Gisterochtend om 03.30 uur plaatselijke tijd vertrok een kleine stoet auto's bij het Witte Huis. Drie kwartier later gingen de inzittenden op luchtmachtbasis Andrews aan boord van een C-32, een militaire versie van de Boeing 757. Om geen aandacht te trekken bleef het presidentiële vliegtuig Air Force One aan de grond.

Om dezelfde reden zond de C-32 een onopvallend herkenningssignaal uit: "SAM060". Bij een tussenstop vanmorgen vroeg op de luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland ging de transponder uit. Een uur later, om 08.00 uur, landde hij in Polen, om daarna per trein door te reizen naar Kyiv.

Moskou geïnformeerd

Het gebeurt niet vaak dat een Amerikaanse president door oorlogsgebied reist. De Amerikanen losten dat op door kort voor het vertrek uit Washington Moskou op de hoogte te brengen van het doel van de reis. "Om te de-escaleren", zei nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan en ook om te voorkomen dat de Russen per ongeluk Biden onder vuur zouden nemen.

Het Oekraïense luchtruim werd voor de zekerheid vanuit Amerikaanse vliegtuigen boven Polen in de gaten gehouden.