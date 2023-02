Nederland levert nog eens 230 militairen voor training Oekraïners

Het kabinet gaat dit jaar nog eens 230 militairen inzetten voor de training van Oekraïners. De ministers Hoekstra (Buitenlandse Zaken) Ollongren (Defensie) en Schreinemacher (Buitenlandse Handel) schrijven aan de Tweede Kamer dat ze zullen bijdragen aan de training van in totaal 30.000 Oekraïense militairen dit jaar.

"Gezien de grootschalige mobilisaties in Rusland, is het trainen van Oekraïense militairen essentieel voor het Oekraïense voortzettingsvermogen", schrijven de ministers. Het gaat om trainingen die zich richten op het opereren in grotere formaties en op commandovoering, plannen en het aansturen van gevechtsoperaties.

De opleidingen vinden plaats in Duitsland. De eerste dertig militairen worden in april en mei ingezet voor een duur van vier weken. In augustus en september starten de overige tweehonderd, voor een duur van zes weken. Daarnaast blijven Nederlandse militairen het hele jaar betrokken bij het trainen van Oekraïners in Groot-Brittannië.

Een jaar na de Russische inval in Oekraïne blijft het volgens het kabinet van belang om Kyyiv te ondersteunen, ook militair, "onverminderd groot". Daarvoor is in totaal 2,5 miljard euro gereserveerd. Morgen is er een debat in de Tweede Kamer over de steun aan Oekraïne.