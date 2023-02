Grensgebied Turkije en Syrië opnieuw getroffen door krachtige bevingen

Twee weken na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië, is het rampgebied opnieuw getroffen door twee krachtige aardbevingen. Rampenbestrijdingsautoriteit AFAD meldt bevingen met een kracht van respectievelijk 6,4 en 5,8. Volgens de Turkse vicepresident zijn er zeker 8 gewonden.

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Lees de lange versie van dit artikel ook in het Turks of het Arabisch .

Er zou opnieuw schade zijn aan gebouwen in Antakya, in de eerder getroffen provincie Hatay. In het district Samandağ in Hatay zijn gebouwen ingestort. Ook is de stroom er uitgevallen.

Ik zie dat de meldingen komen uit Libanon, Israël, Cyprus en Egypte. Hij is dus in een grote regio voelbaar geweest. Dat zegt iets over de ernst. Het is wederom een heel zware beving waarbij je wederom veel zorgen moet hebben over slachtoffers."

Ooggetuigen in Syrië zeggen tegen de NOS dat er in het noordwesten van het land gebouwen zijn ingestort. Toen de bevingen begonnen zouden mensen uit angst uit het raam gesprongen zijn.

De nieuwste aardbeving veroorzaakte veel paniek en verwarring, zegt een TRT-verslaggever die net op het moment van de beving live verslag wilde doen in Kahramanmaras.

Die verwarring komt doordat er duizenden naschokken zijn sinds de vorige bevingen. "Je voelt hier behoorlijk veel naschokken, maar uiteraard niet op de schaal die we nu zien." De verslaggever zegt dat hij mensen in paniek naar buiten zag rennen.

VPRO-presentator Bram Vermeulen kon de bevingen in Adana voelen. "Twee uur geleden begon mijn hotel twintig seconden lang hevig te schudden", vertelt Vermeulen. "Mensen renden in paniek naar buiten en begonnen te schreeuwen. De stress van de afgelopen twee weken zit nog in ieders lijf."

Het slachtoffertal lijkt volgens Vermeulen mee te vallen: "Dat komt doordat mensen sinds de eerdere bevingen op straat leven of in tentenkampen, en niet in de gebouwen die al zwaar beschadigd zijn."

Erdogan

NRC-journalist Toon Beemsterboer was op het moment van de beving eveneens in Adana, vertelde hij op NPO Radio 1. "Het schudden duurde vrij lang en de keukenkastjes gingen open en dicht", zegt hij. Na de beving rende hij met zijn schoonfamilie de straat op. "De hele stad is nu eigenlijk op straat."

President Erdogan was vandaag op bezoek in de getroffen provincie, of hij daar op het moment van de aardbeving nog was, is niet duidelijk. De nieuwe aardbeving lijkt langs dezelfde breuklijn als die van twee weken geleden, zegt de NRC-journalist.

Bij de zware aardbevingen twee weken geleden kwamen meer dan 45.000 mensen om het leven. Het dodental loopt nog op, omdat veel slachtoffers nog onder het puin liggen.