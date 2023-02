Grensgebied Turkije en Syrië opnieuw getroffen door krachtige beving

Twee weken na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië, is het rampgebied opnieuw getroffen door een krachtige aardbeving. De beving had een kracht van 6,4 en werd gevolgd door een naschok van 5,8. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken zijn er tot dusver drie doden en 213 gewonden geteld. Het Syrische persbureau SANA meldt dat er zeker zes gewonden in Aleppo zijn. De Syrische Witte Helmen spreken in het oppositiegebied van zeker 140 gewonden.

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Lees de lange versie van dit artikel ook in het Turks of het Arabisch.

Het epicentrum van de nieuwe aardbevingen lag bij de stad Defne, 14 kilometer ten zuidwesten van Antakya, en dus zuidelijker dan bij de aardbevingen van twee weken geleden.

Het epicentrum van de aardbeving ten opzichte van eerdere bevingen - NOS

In de eerder getroffen provincie Hatay zijn opnieuw gebouwen ingestort en volgens de lokale autoriteiten zijn er weer mensen onder het puin terechtgekomen. Daarbij waren mensen die kort geleden naar hun huis waren teruggekeerd en bewoners die bezittingen uit hun beschadigde woningen probeerden te halen. In het getroffen gebied in Turkije proberen reddingsteams slachtoffers onder drie ingestorte gebouwen vandaan te halen. De Turkse rampenbestrijdingsautoriteit roept mensen op om de beschadigde panden niet in te gaan.

Seismoloog Läslo Evers van het KNMI "Het gaat om een ondiepe beving op 10 kilometer diepte onder land, dus het zal weer tot een hoop schade leiden. Ook bij deze beving zijn een hoop naschokken en die zullen ook weer een paar dagen doorgaan. Meestal zijn de naschokken iets kleiner, maar er zullen zeker nog bevingen bij zitten die goed voelbaar zijn en mogelijk tot schade in de regio zullen leiden. Er komen veel meldingen uit Libanon, Israël, Cyprus en Egypte. Hij is dus in een grote regio voelbaar geweest en dat zegt iets over de ernst. Het is wederom een heel zware beving waarbij je wederom veel zorgen moet hebben over slachtoffers."

Ooggetuigen in Syrië zeggen tegen de NOS dat er in het noordwesten van het land gebouwen zijn ingestort. Toen de bevingen begonnen zouden mensen in de stad Idlib uit angst uit het raam gesprongen zijn. In en rondom de stad Jindires in het noorden van Syrië is het internet uitgevallen.

Dit zijn de eerste beelden van de aardbeving:

Twee weken na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië, is het rampgebied opnieuw getroffen door een krachtige aardbeving. - NOS