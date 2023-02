Betalen voor Instagram of Facebook? Dit weten we erover

Al negentien jaar lang zijn Facebook en Instagram gratis. Nu wil topman Mark Zuckerberg dat voor het eerst een beetje veranderen. Gisteren kondigde hij aan dat er een abonnement komt. Het begint met een test in Nieuw-Zeeland en Australië. Een opvallende zet voor een van de grootste advertentiegiganten op het internet.

Wat betekent de komst van dit abonnement en wat zijn de kanttekeningen? Vijf vragen en antwoorden.

Wat houdt het abonnement in?

Het abonnement heet 'Meta Verified' en werkt voor zowel Instagram als Facebook. Het is vooralsnog gericht op zogeheten creators. Ofwel makers die vaak proberen geld te verdienen aan foto's of video's op platforms als Instagram. Naar eigen zeggen wil Meta het hiermee voor hen makkelijker maken om op het platform te groeien.

Voor een vast bedrag per maand krijgen ze allereerst een blauw verificatievinkje naast hun naam. Een statussymbool - waarvan de waarde met dit abonnement wel minder zal worden - en een teken dat je bent wie je zegt dat je bent. Daarnaast stelt Meta creators drie andere zaken in het vooruitzicht: een groter bereik, betere bescherming tegen nep-accounts en toegang tot een echte medewerker bij problemen. Het abonnement biedt niet de optie om reclame uit te zetten.

De dingen die Meta nu betaald aanbiedt, verwachten gebruikers zonder abonnement ook. Een delicate balans: hoe voorkom je dat gebruikers die niet betalen denken er bekaaid van af te komen. Dit klinkt ook door in de reactie van het bedrijf op vragen van de NOS. Daarin worden de opties neergezet als aanvullingen.

Is dit het einde van gratis Facebook en Instagram?

Nee. Hoewel een woordvoerder van Meta desgevraagd niets wil uitsluiten, is de kans dat je ooit verplicht moet betalen voor Facebook en Instagram nihil. De reden is simpel: Meta verdient ontzettend veel geld met advertenties. Afgelopen jaar omgerekend 105 miljard euro.

Ter vergelijking: Netflix verdient aan zijn 230 miljoen betalende abonnees omgerekend 29 miljard euro. Meta heeft veel meer gebruikers, maar de vraag is hoeveel van hen willen betalen. Het bedrijf zou gek zijn als het het succesvolle advertentiemodel aan de kant zou zetten. De twee inkomstenbronnen naast elkaar is logischer.

Waarom komt Meta hier nu mee?

Er is volgens het bedrijf veel vraag naar verificatie, meer ondersteuning en meer bereik. Meta zegt sinds vorig jaar na te denken over hoe het deze functies tegen betaling beschikbaar kan maken. Een voormalig medewerker van Meta zegt op Twitter dat zijn team al in 2018 bezig was met persoonlijke en bedrijfsverificatie.

Daarnaast zal de timing topman Zuckerberg niet slecht uitkomen. Hij heeft 2023 uitgeroepen tot het jaar van de efficiëntie, beter op de uitgaven letten dus. Vorig jaar ontsloeg het bedrijf al meer dan 11.000 medewerkers. De omzetgroei is voorlopig gestopt. Een abonnement kan dan een interessante extra inkomstenbron zijn.

Doen andere sociale media dit ook?

Het bekendste - en beruchtste - voorbeeld van betalen voor verificatie en bereik is Twitter. Kort nadat Elon Musk afgelopen najaar de nieuwe eigenaar werd kwam hij met een abonnement dat deze functies voor 8 dollar per maand aanbood.

In eerste instantie ging dit finaal mis en leidde het tot chaos: gebruikers deden zich bijvoorbeeld voor als grote Amerikaanse bedrijven. In tweede instantie leek het beter te gaan, maar The Washington Post wist er alsnog misbruik van te maken in een test.

Is er kans op misbruik?

Zonder twijfel gaan mensen proberen om met nep-accounts een betaald vinkje bij Instagram en Facebook te krijgen. Bij Twitter ging dat dus goed fout in eerste instantie. Meta zal er veel aan gelegen zijn dat te voorkomen. Daarom test het eerst in twee landen. Daarnaast gelden er een aantal criteria. Zo moet er voldoende 'activiteit' zijn op het account, moet je minimaal 18 jaar zijn en bijvoorbeeld je identiteitsbewijs uploaden.

Maar inherent aan grote platforms als Facebook en Instagram is dat het onmogelijk is om een waterdicht systeem te creëren. De vraag is dus niet zozeer of maar eerder wanneer het fout gaat en op welke schaal.