Afval stapelt zich op in Amsterdamse binnenstad op eerste stakingsdag

Wethouder Hester van Buren zegt dat de staking "flinke gevolgen" zal hebben en roept bewoners op de stad leefbaar te houden en afval zoveel mogelijk binnen of in eigen containers te houden.

FNV-bestuurder Fred Bos zegt dat ongeveer vijfhonderd mensen meedoen aan de staking. Dat is de helft van het aantal mensen dat voor de staking werd opgeroepen: "Zelf had ik gedacht dat het er iets meer zouden zijn, maar we horen dat er toch veel freelancemedewerkers binnen de gemeente zijn die het niet aandurven", zegt hij. Het aantal stakingsdeelnemers is voor de FNV toch genoeg "om nog even door te gaan."

Medewerkers van drie afdelingen van de gemeente, waaronder Afval & Grondstoffen, leggen tot en met zondag het werk neer. Ze eisen een loonsverhoging van 12 procent en automatische compensatie voor de inflatie in de cao van volgend jaar.

Op de eerste stakingsdag van vuilophalers van de gemeenste Amsterdam stapelt het afval zich op. Met name in de binnenstad liggen tal van vuilniszakken op straat.

De gemeente Amstelveen waarschuwt Amsterdammers op Facebook niet hun afval naar het afvalstation daar te brengen. Mensen moeten tot het einde van de staking in Amsterdam bewijzen dat ze in Amstelveen wonen. Ook in Diemen moeten bezoekers van het afvalpunt aantonen dat ze inwoner zijn.

Inwoners van Amstelveen zijn toch bang voor overlast van Amsterdammers: "Dan vragen ze toch een ID van een familielid in de gemeente Amstelveen. Of ze pleuren het in het bos", reageert een inwoner bij NH Nieuws/AT5.

Geen bonnen

Ook medewerkers van toezicht en handhaving doen mee aan de staking. Zij schrijven geen bonnen uit aan overtreders, maar treden mogelijk wel op bij ernstige verstoringen of extreem gedrag.

Begin deze maand staakten vuilnisophalers van de gemeente Utrecht. Na de staking duurde het nog een week voordat al het opgehoopte vuil was weggehaald.

In verschillende gemeenten in Limburg staken vuilophalers vanaf woensdag. FNV wilde eigenlijk vanaf vandaag al staken, maar vanwege carnaval vonden de gemeenten dat geen goed idee, meldde 1Limburg eerder.