Oud-trainer Kraaijenhof ziet winst voor Femke Bol: 'Ze was de traagste bij de start'

"Het was wel even een record dat Femke Bol in Apeldoorn uit de boeken liep..." Atletiektrainer Henk Kraaijenhof, in het verleden de trainer van sprintfenomenen als Nelli Cooman en Merlene Ottey, zag de 22-jarige Nederlandse atlete zondag naar 49,26 seconden lopen op de 400 meter indoor. "Ze is niet een paar honderdsten van een tel sneller dan het oude wereldrecord van Jarmila Kratochvilova, maar meteen ruim drie tienden. En Kratochvilova was in haar tijd een fenomeen." "Een mijlpaal", typeert hij de verbluffende race van Bol. De atletiekcoach bracht Cooman in de jaren tachtig naar de wereldtop. De sprintster was wereldrecordhoudster op de 60 meter indoor en veroverde twee wereldtitels indoor.

Ook de geboren Jamaicaanse Ottey plukte met diverse medailles op WK's en Olympische Spelen de vruchten van de aanpak van Kraaijenhof, die al decennialang bezig is wetenschappelijke kennis te integreren in de topsport. Tegenwoordig werkt hij met Ronéll Rosier, een 22-jarige sprintster en dochter van Nelli Cooman. Atleet Kraaijenhof Kratochvilova liep haar wereldrecord op de 400 meter indoor 41 jaar geleden tijdens de finale van de Europese kampioenschappen indoor in Milaan. Het was in de periode dat Kraaijenhof zelf nog als atleet in actie kwam. Ook op de 400 meter. "In het jaar dat Kratochvilova haar wereldrecord liep, werd ik Nederlands indoorkampioen op de 400 meter", grinnikt hij in de uitzending van Langs de Lijn. Zijn tijd destijds: 49,18 seconden. Bol was zondag slechts 0,08 seconde langzamer dan de bijna twee meter lange Kraaijenhof destijds.

De trainers van Bol, de Zwitser Laurent Meuwly en Bram Peters, konden zondagmiddag niet aangeven wat Bol, die zelf de voorkeur geeft aan de 400 meter horden, nog meer in haar mars heeft. Dat ze nog sneller kan, is voor iedereen wel duidelijk. Reactietijd Ook Kraaijenhof ziet nog verbeterpunten, al zijn het er niet veel. "Als je naar haar start kijkt, is daar nog verbetering mogelijk. Haar reactietijd was zondag 0,295 seconden. Daarmee was ze de traagste van alle deelnemers in de finale. Ze verliest daar zo'n negenhonderdste van een tel op de concurrentie." Bol gaf zelf ook aan dat het nog beter kon. Dat verbaast Kraaijenhof niet. "Zelfs als ze in de 46 seconden loopt, zal ze nog denken dat er zaken beter kunnen. Ik heb een aantal wereldrecordhouders getraind en elke keer vonden ze dat hun wereldrecordrace niet optimaal was, dat er nog ruimte was voor verbetering." 'Technisch perfect' Buiten de start ziet Kraaijenhof weinig punten waarop Bol zich nog aanzienlijk kan verbeteren. "Haar lopen is eigenlijk technisch perfect. Daarnaast heeft ze een geweldige conditie. Er is niet zoveel te verbeteren. Misschien kun je nog kijken naar haar reactietijd, haar versnellingsvermogen of proberen nog meer ontspanning in haar lopen aan te brengen. In haar geval moet je van een negen een tien te maken. Dat is moeilijk."

UNSTOPPA-BOL. Wereldatletiekbond World Athletics maakt een mooie woordspeling bij het wereldrecord van Femke Bol op de 400 meter tijdens de NK indoor. De prestatie van de 22-jarige Nederlandse atlete, 49,26 seconden, is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. 'Nederländskans jättelopp: Krossade världens äldsta världsrekord', schrijft het Zweedse Aftenbladdet, oftewel: Nederlandse reuzenrace: het oudste wereldrecord ter wereld verbroken. 'Femke Bol destroys longest-standing world record in track', staat er op de website van Running Magazine. 'Sensatie bij onze noorderburen! Femke Bol verbetert 41 jaar oud wereldrecord op de 400 meter indoor, meldt het Belgische Nieuwsblad.

