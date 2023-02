Eeuwenoude roofkunst teruggegeven aan Cambodja

Een bijzondere collectie van eeuwenoude juwelen is teruggeven aan Cambodja. Het gaat om roofkunst die jaren geleden in handen kwam van een bekende Britse kunstverzamelaar, die ervan wordt beschuldigd dat hij handelde in gestolen kunst.

Uit de juwelencollectie zijn nu 77 stukken teruggekeerd in Cambodja, meldde het ministerie van Kunst en Cultuur van het land. In de collectie zitten onder meer kronen, kettingen, ringen en amuletten van dure edelmetalen afkomstig uit de Angkoriaanse tijd. Angkor was tussen de negende en vijftiende eeuw een machtig koninkrijk in het gebied dat nu Cambodja is.

De Britse verzamelaar Douglas Latchford had de juwelen in zijn bezit. Hij werd in 2020 in de Verenigde Staten onder meer aangeklaagd voor handel in geroofde antieke voorwerpen. Hij zou de documenten van de objecten hebben vervalst om de herkomst te verdoezelen.

Cambodja wil meer kunst terug

Volgens deskundigen waren de meeste voorwerpen die hij bezat geroofd in tijden dat Cambodja in oorlog verkeerde. Uit het beroemde tempelcomplex Angkor Wat werden in de Franse koloniale tijd veel objecten geroofd. Veel andere tempels in het land werden beroofd in de jaren 70, onder het communistische bewind van de Rode Khmer.

Het is niet bekend hoe de Britse kunstverzamelaar de juwelen in handen heeft gekregen. Latchford overleed in 2020 en met goedkeuring van zijn familie zijn de juwelen nu teruggestuurd. Een jaar na zijn dood gingen de eerste gestolen sculpturen al retour.

De minister van Cultuur van Cambodja moedigt musea en particulieren die in bezit zijn van Cambodjaanse objecten aan om deze terug te geven.