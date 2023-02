Prinses Beatrix heeft vrijdag tijdens het skiën haar pols gebroken. De voormalige vorstin is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst inmiddels geopereerd en teruggekeerd in Nederland. "Ze is verder gezond en zal thuis van haar breuk herstellen."

De prinses vierde vorige maand haar 85ste verjaardag. Ze zou over een paar dagen een bezoek brengen aan het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek. Dat bezoek wordt uitgesteld.