Autofabrikant Lightyear haalt geld op voor mogelijke doorstart

De Helmondse autofabrikant Lightyear zegt een doorstart te kunnen maken. Volgens het bedrijf is er 8 miljoen euro opgehaald bij investeerders en is dat genoeg om door te gaan. Wel is er nog toestemming nodig van de curator, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Lightyear maakt auto's met zonnepanelen, die daardoor deels kunnen rijden op zelfopgewekte stroom. De gezinsauto Lightyear 0 werd vorig jaar in productie genomen, maar ging al snel failliet. Daardoor kwam ook de productie van de Lightyear 2, een minder dure versie van de auto, in gevaar.

Als de doorstart wordt goedgekeurd, komen de intellectuele rechten voor dit model bij een nieuw bedrijf te liggen. Om de Lightyear 2 ook daadwerkelijk in productie te nemen, zijn er wel nog tientallen miljoenen euro's extra nodig.