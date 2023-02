Vanavond op tv: Interview vicepremier Oekraïne • Wie is Poetin?

Interview vicepremier Oekraïne

Een maand na de Russische inval in Oekraïne spraken we lrina Vereshchuk, de vicepremier van Oekraïne. "U moet begrijpen dat Vladimir Poetin op het grondgebied van Oekraïne niet alleen tegen Oekraïne vecht, maar ook tegen de westerse wereld", zei ze toen. Volgens haar was het de "heilige taak" van het Westen om Oekraïne te helpen Poetin te stoppen en wapens naar Oekraïne te sturen.

Een kleine 11 maanden na dat interview spreken we Vereshchuk opnieuw. Hoe staat het met de humanitaire opbouw in het land? Wat weet ze over het lot van de naar Rusland gedeporteerde kinderen en volwassenen? En hoe gaat het met haar man, die vorig jaar nog meevocht aan het front?