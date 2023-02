Verontwaardiging over demonstranten met fakkels bij Kaag

Premier Rutte noemt het opwachten van minister Kaag gisteren door vijftig demonstranten met fakkels "volstrekt onacceptabel". Volgens de premier had het niets met demonstreren te maken en was het "puur intimiderend".

Minister Kaag van Financiën werd gisterenmiddag door een groep van zo'n vijftig demonstranten opgewacht in Diepenheim, in Overijssel. Een deel van de groep droeg brandende fakkels bij zich. Kaag ging korte tijd met hen in gesprek.

Rutte vindt dat de ontvangst "alle perken te buiten gaat". Hij wijst erop dat Kaag eerder is geconfronteerd met een fakkel.

Begin januari vorig jaar stond Amsterdammer Max van der B. voor de woning van minister Kaag met een brandende fakkel. Hij schreeuwde leuzen naar haar. Zijn actie werd gefilmd en op sociale media geplaatst. Van der B. werd afgelopen maandag in hoger beroep tot vijf maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens het bedreigen van de D66-leider.

Volgens de premier mogen mensen overal in het land demonstreren, maar "dit is totaal onacceptabel. Een politicus moet overal heen kunnen".

Op vragen of het gedrag van de demonstranten samenhangt met de opstelling van politieke partijen als het gaat over onvrede van burgers wil Rutte niet ingaan. "Dit is niet een zaak van de overheid, dit moeten we met zijn allen niet accepteren". Rutte vindt dat "we in dit land hierover met zijn allen de discussie moeten voeren".

Rutte denkt dat 99 procent het met hem eens is dat dit niet kan: