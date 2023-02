Kaag vond fakkels 'iets middeleeuws' hebben, 'of van de Ku Klux Klan'

Minister Kaag van Financiën betreurt "de sfeer van intimidatie en onveiligheid" gisteren in Diepenheim in Overijssel. Ze werd daar opgewacht door een groep van zo'n vijftig demonstranten. Een deel van de groep droeg brandende fakkels.

Die sfeer van intimidatie wordt volgens haar stelselmatig gecreëerd. Ze wijst daarbij onder meer op politieke tegenstanders die haar voortdurend afschilderen als heks. "Uiteindelijk is de boodschap: trek je terug, hou je mond."

"Maar ik laat mij niet intimideren of afleiden", zegt de D66-leider. Op de vraag of ze zich gisteren geïntimideerd voelde antwoordt ze: "ik voel me niet zo gauw geïntimideerd. Maar er is wel sprake van een intimiderend klimaat."

Kaag was in Diepenheim om deel te nemen aan een politiek café. "Kort voor we aankwamen hoorden we dat er sprake was van een gemoedelijke demonstratie. Dan denk je, daar is niets mis mee." Bij aankomst bleken er echter mensen met brandende fakkels te staan en "iemand met een flinke pitbull".

Kaag vond het "iets middeleeuws" hebben. "Er zijn ook associaties met de Ku Klux Klan (racistische beweging in de VS, red.). Als je met brandende fakkels gaat demonstreren is je boodschap: brandgevaar. Dat heeft niets met vreedzaam demonstreren te maken."

Kaag over de gebeurtenissen van gisteren: