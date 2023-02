Podcast De Dag Special: één jaar oorlog in audio

Op 24 februari 2022 gebeurde het onvoorstelbare. Oorlog op ons continent. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog viel in Europa een land een ander land binnen. Deze week staat podcast De Dag in het teken van één jaar Russische invasie in Oekraïne. Een oorlog die al in 2014 begon, maar die escaleerde tot een grootschalig conflict, waar we nu allemaal bij betrokken zijn. Vandaag: één jaar grootschalige oorlog in audio, een jaaroverzicht in geluid, samengesteld door NOS-buitenlandredacteur Chiem Balduk.

Komende dagen praten we verder mét en óver de gezichten van deze oorlog: de slachtoffers, vluchtelingen, achterblijvers, verslaggevers en analisten. We volgen het spoor van Oekraïense en Russische militairen. En analyseren hoe ook de levens van de bekendste gezichten van deze oorlog, de presidenten Poetin en Zelensky, door de oorlog in één jaar tijd zijn veranderd.

Reageren? Mail [email protected]