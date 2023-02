Avatar-vervolg haalt Titanic in als op twee na best scorende film ooit

Opmerkelijk is dat beide kaskrakers door dezelfde regisseur zijn gemaakt: de Canadees James Cameron. Cameron tekende ook al voor de nummer 1 in de lijst van meest bekeken films: de eerste Avatar-film uit 2009.

Het blockbuster-epos Avatar: The Way of Water is de film Titanic gepasseerd in de ranglijst van best scorende films aller tijden, melden Amerikaanse media. Titanic, uit 1997, stond op die lijst op de derde plek.

De sciencefictionfilm The Way of Water speelt zich meer dan tien jaar na de gebeurtenissen van de eerste film af en vertelt het verhaal van het stel Jake Sully en Neytiri, die ook de hoofdrollen vertolken in deel 1.

Het Avatar-vervolg The Way of Water, dat vorig jaar uitkwam, heeft nu wereldwijd 2,243 miljard dollar opgebracht. Titanic haalde 2,242 miljard dollar op. De superheldenfilm Avengers: Endgame deed het nog beter met 2,7 miljard en Avatar staat dus op de eerste plek met 2,9 miljard dollar.

Vooral in China heeft The Way of Water veel geld opgeleverd. Hierbij profiteren de makers ervan dat toezichthouders in China recent weer soepeler zijn gaan kijken als het gaat om het toelaten van Hollywoodfilms.

Quitte spelen

Variety schrijft dat de film in meer dan twintig landen het meest heeft opgebracht, waaronder Frankrijk (144 miljoen dollar) en Duitsland (135 miljoen dollar). Disney meldde eerder dat in Nederland voor het vervolg meer kaartjes zijn verkocht dan het origineel.

The Way of Water is ook één van de duurste films aller tijden. Producenten Disney en 20th Century zou ongeveer 460 miljoen dollar hebben uitgegeven voor de productie en promotie ervan.

Regisseur Cameron zei vorig jaar in een interview met tijdschrift GQ dat de film op de derde of vierde plaats aller tijden moest komen om quitte te spelen. Vorige maand zag Cameron al dat dit "makkelijk" zou gebeuren.

Meer vervolgfilms

Hierdoor is het zeer waarschijnlijk dat er nog meer Avatar-films gaan komen. "Ik weet wat ik de komende zes of zeven jaar ga doen", zei Cameron. Deel drie is alvast zeker: die gaat in december 2024 draaien in de bioscopen. Voor delen vier en vijf zijn ook al vergevorderde plannen.