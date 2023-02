Bijna duizend meldingen gezondheidsklachten na borstimplantaten

Ongeveer duizend mensen hebben de afgelopen vijf jaar melding gemaakt van gezondheidsklachten na het plaatsen van borstimplantaten. De klachten variëren van pijn aan gewrichten tot concentratieproblemen.

De klachten kwamen binnen bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI), dat onderdeel is van het RIVM en in juli 2017 werd opgericht. Tot en met december 2019 kreeg het meldpunt 476 meldingen. Dat aantal is inmiddels verdubbeld tot 977. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd krijgen elk jaar 20.000 tot 30.000 vrouwen een borstimplantaat.

Mensen melden onder meer vermoeidheid, pijn aan gewrichten, concentratieproblemen, spierpijn en kapselvorming. Het lichaam bouwt dan een soort vlies om het implantaat heen, dat na verloop van tijd pijn veroorzaakt. Daarnaast wordt melding gemaakt van geheugenproblemen, waarbij er moeite is om op woorden te komen.

Twee op de vijf klachten werden meer dan vijf jaar na de plaatsing van een implantaat gedaan. De patiënten waren gemiddeld 46 jaar oud. Volgens het RIVM zijn het klachten "waarvan de melder vermoedt dat ze veroorzaakt worden door borstimplantaten". Of er daadwerkelijk een rechtstreeks verband is, zegt het instituut niet.